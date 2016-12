La Ville de Le Rheu invite les citoyens à participer au financement d'une tribune de rugby



Depuis leur accession en Fédérale 2, en 2016, les matchs de la section de rugby du Sporting Club Le Rheu accueillent un public toujours plus nombreux : la réalisation d’une tribune répondra aux souhaits des supportrices et supporters.

La tribune couverte de 200 places sera située au cœur du complexe sportif de plein air, à Beuffru. Ses 5 rangées de bancs jaunes rappelleront les couleurs du Sporting Club Le Rheu. Pour un meilleur confort visuel, le premier palier sera surélevé. L’arrière de l'équipement, protégé par un auvent et ouvert vers le terrain de football permettra aux spectateurs et spectatrices de s’abriter pour regarder les matchs.

Pour participer au financement de l’opération, rendez-vous, avant le 31 janvier 2017, sur www.lerheu.fr ou https://fr.ulule.com/tribune-rugby-le-rheu. Objectif : 5000 €.

En contrepartie des participations : • 10 € (coût réel pour le donateur de 3.40 €) : un grand MERCI par mail. • 25 € (coût réel pour le donateur de 8.50 €) : contrepartie précédente + une invitation à l’inauguration. • 50 € (coût réel pour le donateur de 17 €) : contreparties précédentes + 1 inscription des donateurs dans la liste des documents de presse. • 100 € (coût réel pour le donateur de 34 €) : contreparties précédentes + 1 poster de l’équipe dédicacé + votre nom inscrit sur la plaque des donateurs sur la tribune.

• 200 € (coût réel pour le donateur de 67 €) : contreparties précédentes + 1 un ballon dédicacé par les joueurs. • 400 € (coût réel pour le donateur de 134 €) : contreparties précédentes + votre nom inscrit sur une plaque individuelle sur un siège + 1 une invitation au repas des partenaires.

En contribuant au projet de construction de la tribune, les citoyens bénéficieront d'une réduction fiscale de 66% : Une participation avant le 31 décembre 2016 donne droit à une réduction fiscale dès 2017.

