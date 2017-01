La bonne adresse avec la Théâtrelles à Etrelles

Rendez-vous à 20h30

Les vendredis 10, 17 et 24 février

Les samedis 4, 11, 18 et 25 février

Les dimanches 5, 12 et 19 février

Une ancienne star de music'hall loue des chambres à des étudiantes. Désirant se retirer à la campagne, elle met une annonce pour louer son appartement. Dans le même temps, l'étudiante pianiste met une autre annonce pour trouver des élèves. L'étudiante en peinture cherche quant à elle un modèle pour poser nu. De son côté, la bonne de la star met aussi une annonce pour chercher un fiancé.Entrée : 6€ (Gratuit pour les moins de 12 ans)Réservations au 02 99 96 52 97