La comédie française s'invite au cinéma !

La Comédie Française présente hors les murs, au grand public, la retransmission en différé au cinéma de Vitré (Aurore Cinéma) de trois spectacles : Roméo et Juliette, le Misanthrope et Cyrano de Bergerac.

La captation théâtrale permet au plus grand nombre d'accéder aux pièces de théâtre et d'éveiller le goût des spectateurs, parfois éloignés de tout lieu de création, pour le théâtre. Son principal objectif est d'offrir au spectateur un reflet fidèle de la représentation telle qu'elle s'est déroulée, sur la scène, en temps réel et ne public.

Le spectateur de la captation, diffusée dans une salle de cinéma, bénéficie par ailleurs d'une expérience différente de celle du public assis dans une salle de spectacle. Le réalisateur lui permet d'accéder au plus près des comédiens, de leurs émotions. Cette intimité qu'instaure l'oeil de la caméra est enrichie d'une découverte des coulisses grâce à des pastilles vidéo diffusées avant la captation et pendant l'entracte.



La première diffusion en différée à l'Aurore Cinéma de Vitré sera Roméo & Juliette.

A Vérone, une rivalité ancestrale oppose Capulet et Montaigu Lorsque Roméo Montaigu rencontre Juliette Capulet naît immédiatement entre eux un amour dont ils savent l'éternité et pressentent la fin tragique...



Rendez-vous

Le jeudi 12 janvier à 20h00

Pour un tarif de 12€