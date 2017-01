La seconde étape de création de Tam-Tam à Argentré-du-Plessis

Allez découvrir ce travail original, drôle et virtuose lors de la restitution publique organisée demain à 16h00.

Ce spectacle jeune public musical et burlesque, sera jusqu'à demain au centre culturel le Plessis-Sévigné, à Argentré-du-Plessis.Sous la direction de Laurent Duverger, les deux interprètes Eglantine Rivière et Quentn Dubois travailleront autour de l'interaction publique dans une partition incluant théâtre physique, percussion corporelle, polyphonies vocales et musiques d'objets.Renseignements au 02 99 96 20 20A noter qu'il y aura, au Centre culturel Jacques Duhamel de Vitré, deux semaines de résidence création lumière et création sonore (du 17 au 28 juillet)