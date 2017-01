Laissez vous conter ...

L'église Notre-Dame et les orgues de Vitré



Vitré possède un riche patrimoine organistique composé de 4 orgues d'époques différentes permettant de jouer un répertoire très varié.



Afin de le faire mieux connaître, la nouvelle Association des Amis des Orgues de Vitré organisera régulièrement des concerts et manifestations variés. Dans ce cadre, une première animation vous est proposée le dimanche 15 janvier à 15h00 à l'église Notre-Dame en lien avec le service Conservation et Animation du Patrimoine de Vitré.



D'abord, une visite guidée de l'église par une guide-conférencière, Madame Alice Duhamel, est prévue, suivie d'une audition d'orgue par Madame Anne-Marie Hodemon et Monsieur Jean-Louis Meyer, organistes à Vitré. Vous pourrez entendre des pièces de noël des différentes époques allant du XVIIème au XIXème siècle.



Le Service Ville d'Art et d'Histoire répons tous les jours à vos questions au 02 99 75 04 54 ou par mail musees@marie-vitre.fr