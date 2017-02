Langues en Exil au Féminin Pluriel par Déclic Femmes !

L'Association Déclic Femmes et Quidam Théâtre organisent à Rennes, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes et à l'occasion des "Veillées d'à Côté", une lecture théâtrale :



"Langues en Exil au Féminin pluriel"



Le Mardi 7 Mars à 18H00

Maisons bleue, 123 Bd de Verdun à Rennes



L'association Déclic Femmes existe à Rennes depuis 22 ans et s'est spécialisée dans l'accueil des femmes migrantes et réfugiées. Elle accueille environ 300 femmes de 40 nationalités différentes chaque année dans ses locaux et ses antennes dans les quartiers de Rennes (villejean, Maurepas et le Blosne). Les activités sont structurées autour de différents ateliers tels que l'apprentissage du français langue étrangère, dialogue avec les administrations, accès à l'emploi, médiation juridique, activités culturelles, médiation sociale et interculturelle.



Le projet vise à l'autonomie des femmes, à l'égalité hommes/femmes, la lutte contre les discriminations, les violences faites aux femmes et bien-sûr au respect mutuel des cultures.



Le prjet "Langues en Exil au Féminin Pluriel", s'inscrit dans la continuité d'un projet global de l'association intitulé "accès à la culture et transmission des mémoires".



Il s'agira de rendre visible et de valoriser la parole des femmes en exil à partir de deux supports artistiques, un livret de paroles et une lecture à haute voix. Montrer comment on entre dans une langue par nécessité, urgence... et comment on arrive à en faire un projet de vie, collectif et universel. Comment chacune s'approprie cette langue en exil, avec ses difficultés, ses espoirs et ses richesses, mieux comprendre la construction d'une nouvelle langue (en l'occurrence la langue française) en cohabitation avec une ou plusieurs langues et comment arrive t-on à une culture du vivre ensemble, et à une universalité dans nos différentes langues et cultures respectives...



Et donner envier à d'autres femmes de s'engager et d'agir.

Plus d'informations sur le site de l'association : www.declic-femmes.asso35.fr