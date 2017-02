Partez à la découverte du Royaume des Comptines, Rémi sera votre guide !

Après avoir traversé les contrées de ce royaume, salué une souris verte, échappé aux crocodiles, dansé avec Jean Petit, les jeunes voyageurs seront devenus les princes et princesses du Royaume des Comptines.



Ce tourbillon de chansons d'enfance, dynamique et participatif, enchantera tout-petits et grands !