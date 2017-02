Le Week-end du Théâtre Amateur !



VENDREDI 17 FEVRIER - 20H30- LE THEÂTRE



Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès - Théâtre de la Poursuite (Vitré)

Ecrite à partir d'un fait divers, la pièce raconte la cavale d'un tueur, Roberto Zucco. Celui-ci rencontre une gamine qui tombe amoureuse de lui mais cela n'empêchera pas le destin de se réaliser. Trahi par la gamine, comme Samson par Dalila, Zucco sera à nouveau mis en prison. Il s'en échappera le jour même par les toits dans une mystérieuse "tempête solaire apocalyptique".

SAMEDI 18 FEVRIER



Si ça va, Bravo - Théâtre de la Poursuite (Vitré)

17h00 - Auditorium Mozart

Si ça va pas, tant pis, merci pardon. Bienvenue dans votre centre de bien-être préféré !

Hammam, massages, pédicure, manucure, salle de sport... Venez profiter de l'excellence de nos professionnel, qui mettront tout (ou presque) en oeuvre, pour votre remise en forme(s).

Le Squat - comédie de Jean-Marie Chevret - Ouvrez les Guillemets (Taillis)

20h30 - Le Théâtre

De nos jours, dans le 16ème arrondissement de Paris, un appartement bourgeois est squatté depuis peu par un jeune couple marginal, Samir et Natacha. Personne ne s'est aperçu de leur présence dans l'appartement inoccupé puisqu'ils vivent dans la chambre de bonne, grâce à la complicité de Manuel, fils de la concierge Thérésa Da Silva.

Ils se croient tranquilles jusqu'au mois de mai. Mais, les soeurs Figeac - Jeanne et Maryvonne - débarquent sans crier gare et les découvrent. L'intervention de Jeanne, pour une fois ferme et décidée, débouche sur une cohabitation forcée, fixée initialement à deux semaines. Comment ces deux mondes vont-ils se supporter ?

DIMANCHE 19 FEVRIER



Bouquet du dimanche - Les Comédiens du Dimanche (Vitré et Paris)

14h30 - Le Théâtre

A l'occasion du festival, Les Comédiens du Dimanche de Vitré et de Paris sont réunis sur scène. Dans ce cabaret déjanté, une entreprise survoltée ou un monde futuriste, ils vous font partager la folie douce de leurs personnages dans un bouquet de situations émouvantes ou absurdes. Allez les retrouver pour un dimanche vitaminé !

La nuit des Rois - Comédie de Shakespeare - Théâtre de la Poursuite (Vitré)

16h30 - Auditorium Mozart

La douzième nuit, ou Nuit des Rois (Epiphanie), voyait traditionnellement culminer le désordre festif pour Shakespeare, c'est l'occasion d'une pièce joyeuse et ludique sur le désir, l'amour, le travestissement, le vin, les quiproquos et la farce. Tous les personnages participent à cette bouffonnerie jusqu'à une totale confusion des identités et des sentiments. Le bonheur, avec Shakespeare, c'est que le labyrinthe des malentendus et des entourloupes dont le spectateur est, au fil de la pièce, le témoin amusé, mène à la réconciliation et donc à la joie.



Tarif :

6€ par représentation

Gratuit pour les moins de 12 ans

Pass théâtre à 15€

