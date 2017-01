Le programme de Janvier à la Charrue étoilée de Châteaubriant Reprenez l'année en douceur avec cette programmation allégée de janvier



Tout le mois de Janvier, vous pourrez retrouver l'exposition "Réminiscences" de François Letourmy.

Originaire d'Erbray, François Letourmy a réalisé cette exposition au cours d'un stage de gestion de l'environnement dans le sud du massif du Jura, pour le Département de l'Ain. L'objectif du travail était d'identifier les dernières rivières sauvages du territoire dans le but de les protéger par la création d'un label. Le titre évoque ces paysages oubliés comme des fragments de mémoire d'un temps ou l'homme n'avait pas encore transformé sa planète.

Dans le cadre de la sortie de leur 3ème EP, Chiendent sera à la Charrue étoilée.

Rendez-vous le vendredi 13 janvier à 21h00 pour un son rock à fleur de peau !

Retrouvez le chanteur et guitariste de Backdoormen, Thierry Gauthier pour une session blues rural, le vendredi 20 janvier à 21h00

Rendez-vous le vendredi 27 janvier

A 21h00

Pour un Jam Session

Le principe est que chaque musicien ramène ses instruments le temps d'une soirée pour aller à la rencontre d'autres musiciens , mais aussi d'un public. Et même si vous ne savez pas jouer d'un instrument, rien ne vous empêche d'allez écouter une petite impro.

Rencontre autour du livre "Aux origines des mouvements bretons" de Alan Cloarec, le samedi 28 janvier à 17h00

L'ouvrage se propose de reconsidérer les cheminements intellectuels et personnels qui ont forgé l'histoire des mouvements politiques bretons avant Première guerre mondiale et durant l'Entre-deux-guerres. En s'attardant plus particulièrement sur l'année 1911 et le tournant intellectuel qu'elle représente, l'auteur réhabilite notamment les noms de plusieurs militants bretons.

