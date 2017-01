Le programme du Coquelicot de Fougères, cette semaine !

JEUDI 19 JANVIER - A Cordes et Accordéon - 20h30

D'abord il y a la chaleur et la beauté du bois. La lumière tombe avec douceur sur les violons, le violoncelle et la contrebasse. L'image est belle. Sans effets techniques. Juste les reflets des bois vernis et les courbes pleines des instruments. Puis les musiciens arrivent. Et peu à peu s'installe tout un réseau de dialogues. Entre les musiciens bien sûr, comme dans tous les ensembles que des heures de travail et de réflexion ont rassemblés, soudés même pour ne faire qu'un. Mais un dialogue plus riche encore ici, car les cinq artistes vivent, bougent, tour à tout assis, debout, face au public, face à face. Le mouvement accompagne la musique et l'éclaire. Sur scène ce ne sont plus seulement les musiciens mais des "équipiers" qui s'apostrophent et se répondent. Le concert, mis en scène, devient spectacle...



Tarif : 10€ / 8€ / 5€