Le tour du monde en 80 jours par la Compagnie Dolce Vita

La Compagnie Dolce Vita présente "Le tour du monde en 80 jours" d'après l'oeuvre de Jules Verne, ce week-end et le premier week-end de février.



De l'exotisme, une énigme policière, des animaux sauvages sur scène, un détective aux talents... non talentueux, un consul aux multiples visages, un lord anglais très... anglais, son domestique très... français et une princesse indienne mystérieuse et sensuelle. De l'amour, des aventures, des paysages exotiques, tout ça réuni dans un seul spectacle écrit par Sébastien Azzopardi et Sacha Danino, proposé par la compagnie Dolce Vita à la Caravane MJC de Servon-sur-Vilaine.

Rendez-vous

Les samedis 21 janvier et 4 février à 20h30

Les dimanches 22 janvier et 5 février à 15h00

Tarif : 6€ adulte / 3€ enfant de 6 à 12 ansRenseignements au 02 99 00 16 00