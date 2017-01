Les Décalés font leur cirque au Gentieg !

Imaginez une rencontre improbable ... La rencontre entre l'univers déjanté des Décalés et la qualité artistique de Vents de Cirque.



Un spectacle complet de cirque avec des acrobaties, du jonglage mélangé à la folie comique des humoristes janzéens pour un spectacle visuel détonnant, voilà le programme du Gentieg, le 25 février.



Cette année encore, l'école de cirque de l'amicale laïque a vu sa qualité reconnue avec des jeunes qualifiés pour le festival national CIRCA avec de très bonnes critiques. De leur côté, les Décalés sont revenu sur les planches à Janzé en juin (affichant complet) après un intérim rennais et des collaborations aux spectacles du cercle chansonnier rennais.



En écriture depuis le début de l'année, cette soirée promet des surprises de taille, avec des sketchs inédits et très visuels des Décalés et des élèves parmi les meilleurs de Vents de Cirque.

RENDEZ-VOUS

Samedi 25 Février à 20h30

Au Gentieg de Janzé