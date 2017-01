Les écrans au quotidien, parlons-en !

Les Elus des comités locaux MSA (Mutualité Sociale Agricole) de La Guerche de Bretagne et de Retiers organisent une soirée d'information et d'échanges sur les médias. Avec la participation de Elisabeth Baton-Hervé, Docteur en sciences de l'Information et de la Communication, Consultante et Formatrice en éducation à l'image et aux médias.



Les écrans prennent une place de plus en plus importante dans la vie de chacun d'entre nous et peuvent nous impacter tant dans nos relations humaines qu'en matière de santé et de comportements.



Moment de rencontre et d'échange avec une spécialiste, cette soirée-débat sera l'occasion d'aborder toutes les questions relatives aux écrans, d'apporter son lot d'informations, de réponses à nos interrogations, de conseils...

Quelles sont la place et l'influence des écrans à tous les âges de la vie ?

Quels sont les liens entre les écrans et la santé ?

Quelles sont répercussions dans nos vies : comportements, styles de vie, manières de pensée ?

Quelles sont les règles de bon usage des écrans ?

Quelles recommandations, quels conseils pour préserver son bien-être et vivre en bon intelligence avec les écrans ?

Rendez-vous

Jeudi 2 Février à 20h00

Au Complexe de Brétigné

A la Salle de la Maison du Temps Libre de Rannée

Autant de questions que vous vous posez. Alors rejoignez cette soirée-débat Gratuite et Ouverte à tous, jeunes et adultes (MSA ou non). Entrée libre.