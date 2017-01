"Les ombres et les lèvres" au TNB de Rennes !

Découvrez "Les Ombres et les Lèvres"

Au Théâtre National de Bretagne

A Rennes

Un spectacle documentaire et sensible, de Marine Bachelot Nguyen, une enquête militante et intime autour de l'homosexualité au Viêtnam, qui vient aussi croiser les époques et les continents, jouer comme miroir des tensions contemporaines françaises et occidentales...

Les ombres et les lèvres raconte un voyage, une plongée dans le Viêtnam contemporain, à la rencontre du mouvement LGBT émergent.



Marine Bachelot Nguyen, dans le cadre d'une bourse Hors-les-murs de l'Institut français, a parcouru le pays et ramené témoignages, images et expériences.

Une pride saturée de rose, des troupes ambulantes d'artistes transgenre, des insultes héritées de la colonisation, des bracelets arc-en-ciel sponsorisés par les USA, des clandestinités et des affichages, des silences et des fiertés... Et la présence entêtante d'une mère disparue...



Autant d'images, d'histoires et de visages, qui prennent vie dans un spectacle porté avec virtuosité par quatre interprètes.



Rendez-vous

Du mardi 10 au jeudi 12 janvier à 20h00

Au TNB

1 rue Saint Hélier, 35000 Rennes