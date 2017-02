Loto à Marcillé-Robert !

L'accueil de jour de Marcillé-Robert se nomme désormais "Le Club de Charmille". Son nom a changé suite aux échanges avec des aidants. La plaquette de présentation a évolué suite à leur implication. Elle correspond aux besoins des familles qui pourraient être concernées par ce projet, mais surtout elle parle beaucoup plus aux personnes accueillies.



Pour tous, au-delà de l'accompagnement apporté à leur proche, c'est un lieu de convivialité et de partage autour d'activités diverses. L'équipe met en avant la richesse de chaque personne et les soutient dans les étapes qu'elle traverse par rapport à la maladie.



Le Club "La Charmille" favorise les sorties mais aussi les rencontres (intergénérationnelles, avec l'extérieur).



Le loto organisé le 5 octobre 2016, a connu un succès. L'équipe réitère l'expérience et vous donne rendez-vous le mardi 14 mars de 14h30 à 16h00. Un goûter fait maison sera offert.

Le loto est gratuit et ouvert à tous, sur inscription jusqu'au jeudi 9 mars

Rendez-vous le 14 mars à 14h30

A la salle La Charmille, EHPAD résidence de l'étang

A Marcillé-Robert