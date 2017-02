Mercredi au ciné-concert, toi, moi, nous, au Zéphyr

Le mercredi 8 février, à 15h 30, au Zéphyr, la ville de Châteaugiron propose un ciné-concert pour les enfants, interprété par la compagnie Label Caravan.

Toi, moi ,nous , c'est l'aventure d'une fourmi subjuguée par le Taj Mahal. Un récit d'une amusante complicité entre le lion et son dompteur aux prises avec des moustiques, une merveilleuse histoire imaginaire d'une petite fille et d'un petit poisson. Pierre Papayan et Eric Philippon, interprèteront, en direct sur scène, de la musique et des bruitages afin de restituer l'ambiance d'un concert pendant la diffusion du film.

Lors de cette composition orchestrale, synthétiseurs, guitares, ukulélé, percussions et autres instrument seront au rendez-vous.