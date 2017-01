Mise en réseau des Espaces Jeunes du Pays de la Roche aux Fées

Sous l'impulsion des élus communautaires et de Véronique Rupin, vice-présidente en charge de l'enfance/jeunesse à la Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées, les 6 Espaces Jeunes du Pays de la Roche aux Fées vont travailler en réseau sur la mise en place de projets en direction de tous les jeunes du territoire.



Quatre thématiques en phase avec ce public ont été retenues : le numérique, la culture, le sport, l'engagement citoyen. Ces projets se réaliseront au cours de l'année 2017 avec des temps forts de regroupement des jeunes dans différentes communes, pendant les vacances scolaires.



Les jeunes pourront élaborer et participer aux animations proposées par ce nouveau réseau jeunesse communautaire en s'inscrivant dans l'un des Espaces Jeunes. Ils auront ainsi la possibilité de rencontrer des jeunes d'autres communes, de découvrir de nouvelles activités, d'exprimer leurs idées et d'être acteurs de leur lieu de vie et de leur terroire.



Du côté des professionnels, ce travail en réseau devrait permettre la mutualisation de compétences et de moyens au service de projets à dimension communautaire. "C'est Marine Raguet, l'une des deux animatrices du Point Information Jeunesse communautaire, qui participera à la mise en route de ce tout nouveau réseau jeunesse, afin que les animateurs du territoire puissent coopérer ensemble au service des jeunes et travailler sur le volet animation de projets partagés. Ils seront ainsi soutenus dans les actions d'organisation, de communication, de recherche d'intervenants, de lieux ou encore de subventions" annonce Véronique Rupin.



Les animateurs jeunesse ont également la volonté d'échanger sur les valeurs pédagogiques, les techniques d'animation, les problématiques de leurs structures et de partager des informations via un espace numérique dédié au réseau jeunesse. Ce réseau pourra également facilement collaborer avec d'autres services communautaires ( numérique, culture, sport, transport, environnement, ...) par l'intermédiaire de Marine Raguet.

Renseignements au 02 99 43 64 87 ou par mail marine.raguet@ccprf.fr