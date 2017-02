Miss Lulu et P'tit Pierre dimanche à Pocé les Bois !

Miss Lulu est un hommage aux stars du music-hall et du cabaret ! Mais c'est avant tout un moment de théâtre avec de personnage fantasque qui a l'émotion à fleur de peau, et que l'on pourrait croire échappé d'une comédie de Molière ou de Feydeau.

Miss Lulu a fait le tour du monde, elle a conquis les foules en Europe et aux Amériques;

Miss Lulu a défrayé la chronique avec ses colères légendaires, ses crises de nerfs, ses caprices de diva. Elle chante, elle danse, elle raconte, avec la complicité de son accordéoniste P'tit Pierre.

Aujourd'hui est a choisi de poser ses valises en Bretagne, et a juré d'y mener une vie exemplaire.

A la demande de son public, elle a accepté de sortie de sa retraite pour donner une représentation triomphale à Pocé les Bois !

Un rendez-vous plein de surprises ce dimanche 19 février à 16h30.



Tarif : 10 € - renseignements et réservations au 06 88 54 13 07