Nantes, prochaine étape du championnat de France de poker !

Les passionnés de poker sont sur les starting blocks : le Winamax Poker Tour, le plus grand circuit de poker amateur et gratuit de France repart sur les chapeaux de roues pour une 6ème saison.



Ils ont jusqu'à demain, mercredi 4 janvier, pour se qualifier.



Sur les 200 000 amateurs qui tentent les qualifications gratuites, 10 000 parcourent la France entière pour participer aux 46 étapes live régionales organisées dans 33 ville dans une ambiance détendue et amicale. Les meilleurs gagneront leur place pour l'ultime étape : La Grande Finale au Cercke Clichy Montmartre en mars 2017 où ils tenteront d'atteindre la première marche du podium des stars du poker français et de se partager les 500 000€ mis en jeu.



Après un lancement sans précédent à Paris, le Winamax Poker Tour attaque sa tournée régionale et posera tables et jetons pour le 6ème week-end de tournois au Stade de la Beaujoire à Nantes; fief du FC Nantes dont Winamax est partenaire. Chaque jour, 120 joueurs vont se défier mais seulement 2 remporteront un ticket pour la finale.

Rendez-vous

Les samedi 14 et dimanche 15 janvier

Au Stade de la Beaujoire

A partir de 10h00