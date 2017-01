Nouvelle session d'informations collectives pour le recrutement McDonald's

Le nouveau restaurant McDonald's, à l'entrée du parc d'activités du Bois de Teillay à Janzé, prend forme. Il ouvrira ses portes le 28 mars prochain. L'entreprise recrute donc une trentaine d'équipiers polyvalents.



Aujourd'hui, une réunion d'information collective a été organisée à Janzé pour présenter l'activité, les postes à pourvoir et la procédure de recrutement.

Une deuxième réunion est prévue le mardi 24 janvier à 9h00 à la Salle de La Lande au Brun à Janzé.

Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire pour assister à cette réunion.



L'entreprise propose des contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, en semaine et le week-end, pouvant aller jusqu'à 24h par semaine.



Pour postuler, aucun diplôme particulier n'est requis, les postes sont ouverts à tous les profils. Dynamique, rigoureux et disponible,il faut aussi aimer le travail en équipe et avoir le sens du service client.



Les personnes qui le souhaitent pourront, à l'issue de la réunion, s'inscrire à des exercices de simulation qui ont pour objet de déceler les capacités et les habiletés d'un candidat par rapport au poste proposé. Des entretiens seront ensuite proposés.

Les personnes recrutées suivront une formation avant l'ouverture du restaurant fin mars 2017.

Soit l'Agence Rennes-est de Pôle Emploi - 02 99 86 15 01 ou par mail recrutement.35133@pole-emploi.fr

Soit les Points Accueil Emploi (PAE) du Pays de la Roche aux Fées

- Janzé : 02 99 47 16 67 / pae.janze@ccprf.fr

- Retiers : 02 99 43 64 87 / pae.retiers@ccprf.fr

Pour vous inscrire à la réunion d'information, vous devez postuler sur l'offre 048FLGTPour tout renseignement, vous pouvez contacter :