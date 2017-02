Prochainement à Fougères !

MERCREDI 1er MARS - Centre Culturel Juliette Drouet

Sophie Forte - "Je déménage" - 14h30

Chansons pour petits et grands à partir de 5 ans



Sans tabou aucun, et avec une grande ouverture d'esprit, Sophie Forte parle aux enfants de sujets divers et parfois délicats, avec humour et bienveillance. C'est toujours drôle, sensible, sans mièvrerie. Les enfants jubilent... Et les parents aussi !

Tarifs : 8€ adultes / 4€ enfantsA noter que Sophie Forte sera en Show Case et dédicaces à la médiathèque La Clairière de Fougères, le Mardi 28 février à 17h30.