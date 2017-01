Prochainement à la Grange Théâtre de Thourie



Rendez-vous le dimanche 8 janvier pour découvrir "A Cordes et Accordéon"



Ronan Robert et son quatuor à cordes vous propose de l'accordéon, du violon, du violoncelle et de la contrebasse.



Il existe une version scolaire de ce spectacle, avec des interventions entre les morceaux présentant les instruments, l'acte de composer, d'arranger, d'improviser.

Rendez-vous le samedi 28 janvier pour une soirée double plateau / théâtre, une soirée conviviale, avec un repas entre les deux pièces.



19h00 - "Batiss et Paolin" avec la compagnie de la Forge

En français et gallo mêlés, cette pièce a été écrite et mise en scène par Sandrine Le Mével Hussenet.



1923, on vient d'inaugurer le monument aux morts... Deux hommes, l'un du pays Gallo, l'autre non, se rencontrent et finissent par se raconter. deux solitudes, l'après-guerre et ses ravages, ses secrets et ses résiliences. Une histoire d'hommes et de liberté, la naissance d'une amitié sur les décombres du champ de bataille.



20h00 - Repas sur réservation



21h00 - "Cravate Club" avec la compagnie Actant Scène

Deux amis, deux associés, normalement deux adultes mais finalement deux adultes "pas finis", en somme deux ados. Jalousie, comparaison, susceptibilité à fleur de peau sont au programme. Vous glissez dans le drame, pas si éloigné de la vie quotidienne...



Humour, stupéfaction, sidération, grincements de dents : une histoire très banale qui pourrait vous arriver demain.



Fabrice Roger-Lacan est doué : une écriture alerte, le sourire "entendu" au bout de la plume, effet de miroir, terriblement humain... Une comédie qui vire au drame mais un bon moment pour rire ensemble. La durée du spectacle familiale est de 2 fois 1 heure, pour un tarif de 18€ pour la pass soirée, 12€ le spectacle et 10€ le repas sur réservation.

