Qu'est ce qu'il va se passer à la Piscine du Bocage de Vitré ?



Attention, la piscine sera fermée pour vidange du lundi 6 au mercredi 8 février inclus.

Ouverture au public à partir du jeudi 9 février à 12h00 : Jeudi 9 février - De 12h00 à 20h00

Vendredi 10 février - De 12h00 à 20h00

Samedi 11 février - De 14h00 à 18h00

Dimanche 12 février - De 9h00 à 13h30 Horaires d'ouverture pendant les vacances de février : Lundi 13 et 20 février - De 10h00 à 20h00

Mardi 14 et 21 février - De 10h00 à 22h00

Mercredi 15 et 22 février - De 10h00 à 20h00

Jeudi 16 et 23 février - De 10h00 à 20h00

Vendredi 17 et 24 février - De 10h00 à 20h00

Samedi 18 et 25 février - De 10h00 à 13h30 et de 15h00 à 18h00

Dimanche 19 et 26 février - De 9h00 à 13h30 Bassin d'hydrothérapie : Lundi 13 et 20 février - 17h30 à 18h30

Mardi 14 et 21 février - 18h00 à 20h30

Samedi 18 et 25 - 10h30 à 12h00 / 15h30 à 17h00

Dimanche 19 et 26 février - 10h00 à 11h30 Attention, le nombre de places est limitées. Inscription à la Piscine dès à présent.

Animations exceptionnelles



Tournoi de Water Hand

(Réservées aux -18ans et ayant une bonne aisance aquatique)

Lundi 13 février et Mercredi 22 février - De 14h30 à 17h00

Présence à partir de 14h00 pour la constitution des équipes auprès des maîtres-nageurs Water Ball

(Enfants à partir de 8 ans et Adultes)

Mercredi 15 février et Lundi - De 14h30 à 17h00

Pas d'inscription au préalable



Parcours Aquatique

(Pour les plus jeunes)

Mercredi 15 février et Lundi 20 février - De 14h30 à 17h00

Pas d'inscription au préalable

Animations les jeudis - De 19h30 à 20h30

Ouvert à toutes et à tous

Circuit Training (10€ la séance) - Jeudi 16 et 23 février

Aquabike (10€ la séance) - Jeudi 16 février

Gym aquatique (7,80€ la séance) - Jeudi 23 février

Attention, les places sont limitées. Inscription à la piscine dès à présent.



Cours de natation Prénatale

Les jeudis 16 et 23 février de 19h30 à 20h30

Le tarif pour la natation prénatale est de 7,80€ la séance.

Pour la séance du jeudi 16 février, les papas sont invités (5€ la séance pour les papas) Attention, le nombre de places est limitées. Inscription à la Piscine dès à présent.- De 19h30 à 20h30Ouvert à toutes et à tous(10€ la séance) - Jeudi 16 et 23 février(10€ la séance) - Jeudi 16 février(7,80€ la séance) - Jeudi 23 févrierAttention, les places sont limitées. Inscription à la piscine dès à présent.Les jeudis 16 et 23 février de 19h30 à 20h30Le tarif pour la natation prénatale est de 7,80€ la séance.Pour la séance du jeudi 16 février, les papas sont invités (5€ la séance pour les papas)

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager







Dans la même rubrique : < > Fin d'épisode de pollution de l'air ! 3 chantiers ferroviaires menés de front en Ille-et-Vilaine