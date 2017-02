REGARDS DE JEUNES SUR LE FESTIVAL TRAVELLING 2017

Le CRIJ Bretagne s'engage au quotidien pour informer les jeunes, les encourager, soutenir leurs projets et accompagner leurs initiatives ; notamment dans les domaines artistiques et culturels.



C'est dans cette perspective que le dispositif de médiation culturelle Parcours s'inscrit depuis 15 ans.



Il a pour objectif de faciliter l'accès à la culture pour tous les jeunes, de leur permettre de s'impliquer à leur façon dans la vie culturelle de l'agglomération rennaise. Coordonné par le CRIJ Bretagne, Parcours est un dispositif financé par Rennes Métropole en partenariat avec 5 festivals; Mettre en Scène, Les Trans Musicales, Travelling et Mythos, Quartiers d'Eté



Du 7 au 14 février, 78 jeunes de Rennes Métropole, à travers 14 groupes projets et découvertes, participent à Parcours Travelling.

Un espace de travail leur est réservé au sein des équipes d'organisation du festival : n'hésitez pas à venir à leur rencontre.