RENDEZ-VOUS #ORIENTATION

Le rendez-vous pour accompagner les 15-25 ans dans leurs choix pour l'avenir, c'est la 28ème édition du Salon du Lycéen et de l'Etudiant de Rennes.



Il aura lieu les jeudi 12 et vendredi 13 janvier de 9h00 à 17h00 et le samedi 14 janvier de 9h00 à 18h00 au Parc des Expositions de Rennes-Aéroport.