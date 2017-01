RENNES : 21ème Journée Nationale pour la Prévention du Suicide, le mardi 7 février

La prévention du suicide oblige la création ou au maintien de liens, à l'information, qui permet de dé-stigmatiser, à la mobilisation de tous et à une diversité de soins.

De nombreuses compétences sont donc nécessaires. Cependant, elles ne sont jamais l'apanage et la responsabilité d'une seule personne, d'un seul métier, d'une seule place, d'un seul savoir-faire. A un moment donné, chacun peut se retrouver trop seul pour faire face.

Puisque la prévention du suicide passe par la complémentarité des personnes et des approches, comment parvenir à la mettre en musique ?