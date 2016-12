RENNES : Jane Birkin chante Gainsbourg Symphonique avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne

Mardi 7 février 2017 au Liberté de Rennes à 20 heures, l’Orchestre Symphonique de Bretagne interprétera Gainsbourg Symphonique, un spectacle dédié aux plus grandes chansons de Serge Gainsbourg en version symphonique, interprétées par celle qui fut sa muse et compagne, Jane Birkin, et qui continue de célébrer sa mémoire avec ardeur. Ce spectacle original sera également proposé en région, à Vitré le jeudi 9 février à 20h30.

De Chopin à Brahms, en passant par Dvorák, les emprunts au répertoire symphonique sont nombreux dans l’œuvre de Serge Gainsbourg, témoignages de la grande admiration qu’avait le chanteur pour la musique classique qui avait bercé son enfance. C’est en se souvenant de cette admiration que Jane Birkin a souhaité construire un spectacle autour de versions symphoniques de ces chansons, épaulée par Nobuyuki Nakajima, compositeur et arrangeur rencontré lors d’un hommage aux victimes du tremblement de terre qui a durement frappé le Japon en 2011.



Nobuyuki Nakajima, compositeur reconnu au Japon, s’est attelé à donner aux plus célèbres chansons de Gainsbourg, de La Javanaise à l’Anamour, en passant par Les Dessous chics, Pull Marine ou Baby Alone in Babylone, le relief symphonique que le musicien n’aurait pas renié.