RENNES : Les Disques Anonymes présentent le Festival Treize

Treize, hasard ou coïncidence, tombe un vendredi 13. Enfin pas que : la première édition du festival organisé par Les Disques Anonymes (coupable par ailleurs du festival Visions) se tiendra du 12 au 14 janvier 2017 à Rennes dans 6 lieux différents.



Expérimentale, déviante ou dansante, de nuit comme de jour, le nouveau-né des festivals rennais explore les facettes d'une certaine musique en explorant les différents lieux qu'offre la ville du bar au club, des lieux indés au salles d'art.



Si la programmation n'oublie jamais certaine exigence, le festival n'oublie jamais la légèreté avec notamment un tournoi de Motus, des ateliers participatifs de cuisine (Le légendaire Kig Ha Farz Breton et la pâtisserie).



Enfin si vous souhaitez vérifier que le treize porte chance, il y aura des occasions de s'en assurer et pourquoi pas d'être le premier festival ou vous pourrez repartir plus riche qu'avant !

AU PROGRAMME

Dollkraut, A Brutal Game, Alliance Invisible et un groupe surpriseLuke Vibert, Gangpol & Mit, SecteurFleche et Guilhem'AllContainer, Air LQD, Automat et surprisePituitary Hunter, Fusiller, Point Invisible et DescendeurBadbad, Knappy Kaisernappy B2B Vvanya Samokrutkin et surpriseViolet Poison, 14Anger, Cats Soiled et CômeAttention, plusieurs artistes seront annoncés ultérieurement, et pas des moindres ...