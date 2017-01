ROVER au Centre Culturel de Liffré !

"Let It Glow", son 2ème et nouvel album, est un disque non pas de son époque mais pour son époque. Rover allume une torche qu'il tend ensuite vers les cieux. C'est Bowie, Lennon et tous ceux qu'on voudra bien retrouver. Rover n'est pas un usurpateur. Et mérite mieux que les étiquettes paresseuses de toute façon. Et sa musique, très vite, écrase les facilités. Est-elle pop, est-elle rock ? On ne sait pas et à vrai dire, on s'en moque.