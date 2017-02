Rencontre régionale à Rennes sur l'illettrisme

Vendredi 27 janvier, une rencontre s'est tenue à Rennes en présence de plus de 150 personnes pour amplifier la mobilisation pour lutter contre l'illettrisme en Bretagne et partager les bonnes pratiques.

Cette journée a permis de faire un point sur l'état d'avancement du plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme, fruit d'une mobilisation collective de l'Etat, de la région, des partenaires sociaux et des acteurs institutionnels et associatifs.

Ce partenariat constitue une particularité régionale qui permet d'embrasser l'ensemble de la problématique et de prendre en charge tous les publics concernés (jeunes, demandeurs d'emploi, salariés...). Cette journée a été mise en oeuvre en partenariat avec l'agence nationale de lutte contre l'illettrisme.



Un appel à projets national lancé par l'ANLCI s'est traduit en région Bretagne par la création d'un groupe de travail réunissant les partenaires sociaux et des organismes de formation en présence de la Région et de l'Etat. La rencontre régionale a permis notamment de présenter les moyens et les actions pouvant être menés auprès des salariés en situation d'illettrisme.



Des ateliers ont été organisés afin de pouvoir partager les expériences et les bonnes pratiques, expliquer les facteurs de réussite et les freins à la lutte contre l'illettrisme et disposer d'outils simples mais efficaces pour y faire face.