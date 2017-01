Le RIPAME (Relais intercommunal parents assistants maternels et enfants) du Pays de la Roche aux Fées propose une réunion d'information sur la formation des assistants maternels, à destination des assistants maternels et des employeurs.



Cette réunion permettra d'aborder différents points : le plan formation, les employeurs facilitateurs et la rémunération, la validation des acquis de l'expérience, les démarches administratives, la formation sur le temps libre ou sur le temps de travail ainsi que le Compte Personnel de Formation (CPF).

Pour les assistants maternels intéressés par des formations, il est conseillé d'assister à cette réunion.

Les parents sont aussi invités à prendre part à cette soirée.

Rendez-vous

lundi 23 janvier à 20h00

16 rue Louis Pasteur, salle du rez-de-chaussée à Retiers

Inscription auprès du RIPAME au 02 99 43 44 16 / ram@ccprf.fr