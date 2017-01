Réunion publique de l'ACCRET à Janzé

L'Association Citoyenne Châteaubriant Rennes en Train (ACCRET) organise une réunion publique le 23 janvier à 20h30 à la salle des Halles à Janzé.



Lors de cette réunion seront présentés le projet de l'association pour la défense de la ligne (Rennes - Châteaubriant) et les actions pour obtenir le niveau de service admissible, les résultats de l'enquête de besoins effectuée par l'association et les informations connues concernant son avenir.



Aujourd'hui le fonctionnement de la ligne est inacceptable en l'état et sans une mobilisation de tous, élus, usagers, citoyens, acteurs économiques sociaux et culturels, cheminots cette dégradation ira en s'aggravant et pourrait, à terme, reposer la question de son maintien malgré l'annonce de financements et de travaux beaucoup trop tardifs.



L'ACCRET est mobilisée pour défendre un outil et des services indispensables au développement harmonieux des territoires concernés.