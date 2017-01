Rire pour une cause locale

Après "Une poussière dans l'moteur" en 2016, c'est avec plaisir et enthousiasme que les agités du rideau remontent sur scène avec une nouvelle pièce "Quelle Cloche !", une comédie accessible à toues et tous, écrite par Anny Daprey et mise en scène par Erwann Rougier.



La pièce : Jacinthe, femme hautaine et pietre conductrice, renverse Suzette, la clocharde du quartier (heureusement sans gravité). Elle pense étouffer l'incident en invitant la SDF chez elle pour la dédommager. Mais les choses ne vont pas prendre la tournure prévue. Jacinthe va t elle tout contrôler ?



Lors de leur dernier spectacle, la troupe amateur des "Agités du rideau" avait effectué un don de 650 euros à l'association "Rêves de clowns". Celui-ci a permis de réaliser des interventions de clowns dans les hôpitaux bretons. Pour l'édition 2017, la troupe a décidé de continuer à aider et mettre en lumière une autre association.



Cette année, il s'agit d'une association locale : L'atelier G2C, une belle association qui consiste à dynamiser la commune de Châteaubourg avec un café associatif ou encore en organisant un tout jeune festival. 1 euro de chaque place sera reversé pour leur permettre de continuer à vivre et se développer.



Ce "coup de pouce" s'explique par leurs volontés de créer des liens, des rencontres et d'instaurer une chaleur humaine entre les jeunes habitants de Châteaubourg. Par ce don, les agités souhaitent encourager l'entraide et la solidarité entre les associations du Pays de Vitré dans lequel le tissus associatif est très dense.



RENDEZ-VOUS

samedi 28 et dimanche 29 janvier

vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 février

A la Salle Polyvalent de Pocé-les-bois



Le vendredi et samedi - 20h30

Le dimanche - 14h30

Réservations et renseignement au 06 75 49 06 19Tarif : 6€ adulte / 3€ enfant de plus de 12 ans