Rock ? Trad ? Classique ? Dj ? Le tremplins des jeunes artistes !

Une période d'inscription du 1er au 8 février 2017 permettra de recevoir les dossiers.

Un comité se réunira du 1er au 15 mars pour sélectionner les 10 finalistes qui accéderont à la plateforme de financement participative Kengo.bzh.

Les groupes et artistes atteignant l'objectif de 3000 euros pourront bénéficier d'un enregistrement dans des conditions professionnelles et de conseil pour produire leur premier EP (format court de 3 à 4 titres) permettant de mettre en valeur leur travail et entamer leur quête de dates de concerts.



Le groupe recevant le plus de "like" bénéficiera également d'en clip vidéo.



Les critères d'éligibilité :

-Habiter en Bretagne (5 départements),

-avoir entre 15 et 29 ans,

-avoir déjà joué en public,

-pour les mineurs, remplir l'autorisation parentale de participation,

-avoir un air ou plus sur soundcloud ou une autre plate-forme équivalente partageable,

-ne pas avoir fait d'autre EP auparavant. Seuls les premiers EP sont éligibles !



Toutes les informations à connaître avant de déposer sa candidature sont disponibles sur www.Kengo.bzh/letremplin.



Contact : letremplins@coop-breizh.bzh