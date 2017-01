Roméo et Juliette au Centre Culturel Juliette Drouet à Fougères

La compagnie Viva est actuellement en résidence de fin de création au centre culturel Juliette Drouet et jouera la 1ère de Roméo et Juliette, ce vendredi à 20h30.

Ne ratez pas cette superbe occasion !

Roméo et Juliette fait partie de ces pièces rares et magnifiques qui allient dans une perfection presque inhumaine comédie et tragédie. Shakespeare est un des très rares auteurs à réussir cette prouesse, nous faisant passer du rire aux larmes, de la légèreté à la gravité.

Mais en léguant ce chef-d'oeuvre, il fait plus, il définit la quintessence du sentiment amoureux.