SEL DE BRETAGNE : Au musée Eugène Aulnette jusqu'à dimanche

DIMANCHE 26 FEVRIER - DE 14H30 A 18H00

Exposition des sculptures et des photographies de Louis Beauvais et Marcel Thétiot



Louis Beauvais, sculpteur du pays de Brocéliande, travaille les matériaux du terroir et il aime mélanger; il les métamorphose en les assemblant pour en faire une sculpture achevée, équilibrée. C'est le mariage du schiste et du fer ou du bronze et schiste. LE travail de sculpture se fait en taille directe, celui du métal vient ensuite, le bruit est différent, l'odeur n'est plus la même, le fer accompagne le schiste, le soutient, et parfois une petite note de bronze vient servir d'élégance.



Marcel Thétiot, photographe amateur et membre de la SPR, présente "Marais", une série de photos faites dans des endroits où peu de personnes s'aventurent. Dans ce mélange d'eau et de bois enchevêtrés l'atmosphère y est étrange, inquiétante. Chaque image tente de nous emmener dans ce monde mystérieux, irréel.