Sam le Pompier débarque au Cinéma !

Après Masha et Michka, c'est au tour de Sam le Pompier de faire vivre de nouvelles aventures aux jeunes spectateurs du cinéma Gaumont Rennes.



Le plus célèbre des pompiers arrive au cinéma dans un premier film d'animation exceptionnel. Pendant un mois, au rythme de séances qui se tiendront chaque samedi et dimanche du 23 février au 26 mars, ainsi que pendant les vacances scolaires, les enfants accompagnés de leur famille profiteront sur grand écran d'une histoire totalement inédite. L'occasion parfaite pour les tout-petits de vivre leurs premières séances au cinéma avec leur héros préféré dans une salle à la lumière tamisée et avec un niveau sonore ajusté.