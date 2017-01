Samedi aux Champs Libres de Rennes !

CONFERENCE

L'art de la révolte, avec Abd Al Malik



Pour Abd Al Malik, la culture et l'éducation sont les meilleures armes pour lutter contre les nouvelles formes de déterminisme social. Sa propre rencontre avec l'auteur de l'Etranger a contribué à forger son devenir d'artiste, de musicien, d'écrivain. Abd Al Malik restitue la puissance de la figure de Camus, convaincu que dans notre pays, aujourd'hui, nul autre ne peut incarner mieux que lui la grandeur des idéaux humaniste et intellectuel. Musicien, Abd Al Malik est aussi écrivain et réalisateur. Il est notamment l'auteur de "La guerre des banlieues n'aura pas lieu" et "Qu'allah bénisse la France".

Vient de paraître : "Camus, l'art de la révolte" (édition Fayard)



Rendez-vous Samedi 14 janvier à 15h30 dans la salle des Conférences