Secours populaire : appel à finacement participatif

Un camion frigorifique, pourquoi ?



L'aide alimentaire est un besoin primordial pour les personnes en difficultés.

Cela suppose d'assurer un ramassage quotidien de denrées alimentaires auprès de supermarchés partenaires garnir les rayons de notre libre-service alimentaire.

A Rennes, nous avons fait le choix d'un libre-service alimentaire de produits secs et frais à destination des personnes accueillis dans le respect de leur dignité. En 2016, ce sont 12 675 personnes qui en ont bénéficié dont 5228 enfants.



Ainsi, l'objectif du camion est double : il permet à ma fois de lutter contre la précarité, tut en réduisant le gaspillage alimentaire.





Notre projet de financement participatif



Nous avons travaillé en partenariat avec 6 étudiants de l'Ecole de Commerce de Rennes, ESC Rennes School of Business. Ils ont choisi la plate-forme et réalisé la présentation du projet en vidéo.

L'adresse utile : https://ulule.com/camion secourspopulaire-rennes/





Le coût du projet



Le coût total pour l'achat du camion est d'environ 24 000 euros.

L'objectif du financement participatif est d'en couvrir 1/4 soit 6 000 euros. A ce jour, nous avons atteint le seuil de 5352 euros de dons, c'est-a-dire 89%. Il reste 3 jour seulement, nous comptons sur votre soutien nous y sommes presque !



Nous restons à votre disposition pour vous rencontrer ainsi que pour tout renseignement complémentaire.