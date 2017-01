Soirée à Chavagne, Mercredi 25 Janvier !!

Lumière d'Août vous propose une soirée conviviale autour du récit de la vallée. Le projet de valorisation de la Vallée de la Vilaine invite des artistes et des auteurs à révéler ses identités, à la mettre en récits.



Alexis Fichet, du collectif Lumière d'août, sera en résidence à partir de janvier dans le secteur centre de la Vallée, qui regroupe les communes de Chavagne, Bruz, Le Rheu et Saint-Jacques-de-la-Lande. Il propose d'écrire le récit de la Vallée lors de rencontres qui auront lieu chez les habitants. Ce récit s'articule autour de l'histoire et le futur du territoire, de ce qui y entre et ce qui en sort (humains, animaux, végétaux, roches...). Il veut questionner la nature et les paysages, mais aussi les habitants et leur intimité. Les soirées associeront des moments d'échanges organisés et des temps plus informels et conviviaux.



Rendez-vous

Le mercredi 25 janvier

A partir de 19h30 à Chavagne

Pour la première soirée chez l'habitant



Attention, les places sont limitées et l'inscription est obligatoire par mail à contact@valleedelavilaine.fr

Le lieu sera précisé aux inscrits