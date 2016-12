Solstice d'hiver avec Sergent Pépère

Nouvelle ambiance pour l'édition 2016 du Solstice d'Hiver à la Roche aux Fées. Sergent Pépère, la fameuse fanfare qui ne manque ni d'air ni de souffle viendra vous réchauffer au lever du soleil en ce mercredi 21 décembre.



Le solstice d'hiver est la nuit la plus longue de l'année. Cet évènement astronomique ne dure qu'un instant... et il est magique à la Roche aux Fées ! En effet, ce site emblématique nous fait vivre une expérience unique et originale : accompagner le lever du soleil, à partir de 7h30 du matin pour le voir illuminer le fonds de la dalle de chevet du dolmen, vieux de 5 000 ans.



Pour fêter cet instant magique, six musiciens vous proposent un nouveau répertoire de compositions originales où jazz et improvisation toujours en filigrane, se nourrissent des musiques populaires du monde. Une aventure inédite pour eux comme pour la Roche aux Fées. Une reconnaissance pour nos ancêtres préhistoriques qui nous ont légués cette fabuleuse construction qui continue de nous questionner !



Sergent Pépère vous invite à la danse et à partager un bon moment de complicité et de musique. Qui connait Sergent Pépère sait que le groupe donne à voir autant qu'à entendre. Facéties en tous genres, scénettes et chorégraphies agrémenteront avec humour ce moment si particulier.

AU PROGRAMME :

7h30 - Mise en lumière du mégalithe

8h00 - Concert de la fanfare Sergent Pépère

8h58 - Lever de soleil

A partir de 9h00 - Petit déjeuner au Relais des Fées

Dimanche 18 décembre à 11h00 et 15h00Mercredi 21 décembre à 9h00 et 10h30TarifsConcert des Sergent Pépère : 4€ par personne - 2€ de 6 à 12 ans - gratuit moins de 6 ansPetit déjeuner au Relais des Fées : 12€ par adulte - 5€ pour les enfants de moins de 12 ansPack tout compris (concert, visite et petit déjeuner) : 14€ par adulte - 5€ pour les enfants de moins de 12 ans. Attention c'est uniquement sur réservation.Renseignements et réservations au 0 820 205 235 ou info.tourisme@ccprf.fr ou sur le site www.cc-rocheauxfées.fr