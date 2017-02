Stage de cirque à Janzé pendant les vacances !

Rendez-vous

Du lundi 20 février au vendredi 24 février

A la salle du Chêne Jaune, Boulevard Cahours

Les enfants de 4 à 6 ans pourront découvrir le cirque, de 9h30 à 11h30 pour le prix de 66,50€ et de 13h30 à 17h30, les plus de 6 ans pourront s'initier au cirque pour un prix de 106,50€.Renseignements et réservation au 06 62 10 67 88 ou par mail à ventdecirque@orange.fr