Stage de natation enfants à la Piscine du Bocage de Vitré



Du lundi 13 au vendredi 24 février 2017 (10 cours*) de 9h00 à 10h00

Groupe 1 Niveau 1 et Groupe 1 Niveau 2

Groupe 2 Niveau 1 et Groupe 1 Niveau 3

*Pas d'inscription pour une participation partielle

Tarif : 77€ les 10 cours



Attention, pour pouvoir inscrire son enfant, celui-ci devra avoir été testé par les éducateurs. Vous devrez donc venir à la piscine avec votre enfant qui fera gratuitement une évaluation dans l'eau (10 minutes de test maximum).

Les jours et horaires de tests à partir d'aujourd'hui dès 17h00

Les lundis de 11h30 à 13h30

Les mardis de 15h30 à 20h30

Les mercredis de 11h30 à 16h00

Les jeudis de 11h30 à 13h30

Les vendredis de 11h30 à 13h30 et de 17h00 à 19h30

Les samedis de 14h30 à 17h00

Les dimanches de 9h30 à 12h30

Vous pourrez ensuite procéder à l'inscription et au règlement des séances de natation à l'issue du test et en fonction des groupes et niveaux proposés.



Attention, la piscine sera fermée pour vidange du lundi 6 au mercredi 8 février inclus.

