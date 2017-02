Tita Nzebi passe près de chez vous !

Elle a joué au Café de la Danse, à la Danse, à la Boule Noire, au Sentier des Halles à Paris, au Théâtre Monsabré à Blois, à la Péniche à Lille, au Silex à Auxerre, au Coquelicot à Fougères... participé à des festivals en France et en Allemagne, été au Midem et au Womex. Tout ceci pour faire connaître son travail au plus grand nombre. Elle sera en concert près de chez vous afin de vous faire découvrir les chants et rythmes nzebi, accompagnée de musiciens talentueux.

Rendez-vous

Le dimanche 5 mars

Au Coquelicot à Fougères