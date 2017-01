Pour la 5ème année consécutive, le Cinéma Paradisio à Chateaugiron donne rendez-vous, pendant 10 jours consécutifs, aux enfants, aux adolescents et à leur famille pour découvrir le 7ème art : une occasion unique de découvertes de films, de rencontres exceptionnelles avec des professionnels, des ateliers et de nombreux autres événements.



Tous Ô Cinoche, c'est aussi beaucoup d'ateliers : arts plastiques, découverte de drones, réalisation de courts, ciné-contes, slam, quizz musical, Ces ateliers se dérouleront dans différents lieux du territoire.

Bien sûr, les ateliers habituels seront toujours d'actualité : baby-cinoche, soirée pyjama, compétition Wii... et aussi le concours de courts-métrage qui est une occasion pour les jeunes de montrer leur talent de cinéaste et d'acteurs.

Le thème de cette année est "Musique Ô Cinoche" (les modalités de participation sont disponible sur le site du Cinéma Paradisio).



Il y aura aussi des films en avant-première ou en sortie nationale, des ciné-concert, des expositions, des rencontres dans les médiathèque...

Rendez-vous

Du samedi 28 janvier au mercredi 8 février