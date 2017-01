Trajectoires des Métiers, mercredi 25 janvier à Guichen

ESPACE ATELIERS (45 minutes par atelier)

Rendez-vous

Le mercredi 25 janvier - de 13h30 à 17h00

A l'Espace Galatée - Rue du Commandant Charcot à Guichen

La Meif, la Région Bretagne, la Communauté de communes porte de Loire et Vallons de haute Bretagne Communauté organisent la seconde édition de Trajectoires des Métiers le mercredi 25 janvier à Guichen.Informations et conseils sur l'orientation tout au long de la vie et sur la création d'activitéPrésentation de métiers, échanges avec les professionnels14h00 - Quels métiers recrutent sur le bassin d'emploi ?15h00 - Réussir sa reconversion professionnelle, les étapes à ne pas négliger16h00 - Emploi Store, un outil indispensable pour la recherche d'emploiPour plus de renseignements, contactez Céline Poirier au 02 99 57 02 20