Un festival Beethoven à Rennes et en Région



En cette année Beethoven (250ème anniversaire de sa mort), l'Opéra de Rennes et l'Orchestre Symphonique de Bretagne s'associent pour célébrer l'un des plus grands compositeurs de tous les temps, Ludwig van Beethoven.



Ils programment les multiples facette de ce compositeur de génie qui a bouleversé le monde de la musique. Classique dans sa jeunesse, révolutionnaire en tant que jeune homme et finalement premier compositeur de l'ère romantique, la vie de Beethoven commence dans une Europe monarchique, qui découvre la République et ses valeurs de Liberté, de Fraternité et d'Egalité et s'achève dans un monde qui s'ouvre vers de nouveaux horizons.



Le festival Beethoven, de janvier à mars, s'attachera donc à faire découvrir au public, à Rennes comme en région, différents aspects de la personnalité de ce génie, à travers cinq temps forts avec des artistes de renom international, une oeuvre avec l'orchestre et un choeur de 60 chanteurs, trois concerts symphoniques et une production de Fidelio, l'unique opéra de Beethoven, le tout sous les baguettes des chefs d'orchestre Grant Llewellyn et Aurélien Azan Zielinski. Et pour terminer en beauté, un concert de musique de chambre avec Cédric Tiberghien et les musiciens de l'OSB. Un véritable tour de force autour de ce compositeur mythique !



Le festival s'ouvrira dès le 13 janvier avec un premier concert dédié au chant dans l'oeuvre de Beethoven ; ce sera l'occasion de découvrir certaines pages méconnues du compositeur. Puis le 1er février à Saint Malo, et les 2 et 3 février à Rennes, c'est la facette la plus rieuse du grand homme que nous découvrirons sous les doigts du pianiste russe Alexander Ghindin. Ensuite, du 28 février au 5 mars, à Rennes et en région, l'OSB sera en tournée avec le trio Wanderer, l'une des formations de chambre les plus demandées au monde, pour célébrer l'engagement révolutionnaire de Beethoven, notamment avec sa Troisième Symphonie, l'Héroïque. Grant Llewellyn, directeur musical de l'OSB, sera le trait d'union de ce festival puisqu'il dirigera également l'opéra Fidelio, du 15 au 21 mars, probablement l'une des plus brillantes illustrations des idéaux révolutionnaires de Beethoven. Et, pour finir Cédric Tiberghien, artiste en résidence à l'OSB et les solistes de l'orchestre feront dialoguer Beethoven et Mozart, l'un de ses maîtres, lors d'un concert de musique de chambre le 16 mars.



L'Orchestre Symphonique de Bretagne et l'Opéra de Rennes sont heureux de joindre leurs efforts dans ce festival Beethoven, occasion de mesurer quel géant fut ce compositeur qui a fait basculer la musique occidentale dans une ère nouvelle.

