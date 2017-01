Un projet cinéma pour les ados aux vacances de Février

Sous l'impulsion des élus communautaires et de Véronique Rupin, vice-présidente en charge de La Jeunesse à la Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées, les 6 Espaces Jeunes du Pays de la Roche aux Fées travaillent en réseau sur la mise en place de projets en direction de tous les jeunes du territoire qui auront ainsi la possibilité de rencontrer des jeunes d'autres communes, de découvrir de nouvelles activités, d'exprimer leurs idées et d'être acteurs de leur lieu de vie et de leur territoire.



Dans ce cadre, pendant les vacances de Février, les jeunes sont invités à participer à un stage cinéma de 4 jours du 14 au 17 février de 9h à 18h. Il se déroulera à Coësmes en partenariat avec la compagnie "Artefakt". Ils présenteront dans un deuxième temps leur court-métrage au festival jeunesse de Tinténiac "Du Bruit dans la Cambrousse" le mercredi 19 avril. Puis une diffusion publique et un temps de rencontre seront organisés au cinéma de Retiers le vendredi 21 avril de 19h30 à 21h30. Le public est chaleureusement convié à cette soirée. Ce sera l'occasion de voir les réalisations des jeunes et d'échanger avec toute l'équipe de ce projet cinéma.



La participation des jeunes aux différentes animations proposées ci-dessus est gratuite (hors coût d'inscription à l'Espace Jeunes). Le transport des Espaces Jeunes vers les différents lieux d'animations sera assuré par la Communauté de communes. Les jeunes intéressés peuvent s'inscrire auprès des animateurs jeunesse, en choisissant s'ils préfèrent participer à l'écriture du scénario, à l'élaboration des décors et costumes, à la réalisation technique ou jour un rôle dans ce film. Une fois inscrit, il sera demandé au jeune de venir avec sa bonne humeur, ses idées et son repas.



Pour tout renseignements complémentaires, vous pouvez contacter, Marine Raguet au 02 99 43 64 87 ou par mail à pij.m.raguet@ccprf.fr