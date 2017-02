Une Performance poètique d'illustration en musique à la Grange Théâtre !

Sous la forme d'un court récit, un brin écologiste, le Père Tire-Bras vous fait revivre au fond du jardin d'une grand-mère bienveillante, une foule de souvenirs sensoriels et quelques-unes de nos peurs d'enfants...



Sur cette création, les artistes font ce qu'ils savent le mieux faire avec leurs outils respectifs.



L'ambition de ce trio hétéroclite : servir le texte de Jean-François Chabas avec quatre fois plus de savoir-faire et de complicité.



A ce texte prononcé d'une manière délicate et goûtue, sans théâtralisation, Gildas et Régis ajoutent l'énergie et les tripes des musiques traditionnelles. Mais parce qu'ils goûtent aussi au jazz et à la liberté d'exprimer fortement leurs personnalités, leurs thèmes sont tantôt écrits tantôt libres et improvisés. Ils nous immergent avec sensualité dans le récit en même temps qu'ils créent un rythme pour la main qui tient le pinceau.



La technique utilisé par Christelle (gouache noire et rouge) est sobre, instinctive, fluide et efficace. L'illustration toujours en mouvement devient un art vivant.



Rendez-vous

Le Dimanche 5 Mars

A la Grange Théâtre de Thourie