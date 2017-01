Une galette des rois qui pourrait vous faire gagner 5 000€

La Boulangerie du Château, qui compte deux boutiques (une à Châteaubourg et l'autre à Châteaugiron), organise une opération galette des rois.



Jusqu'au 29 janvier, Benjamin et Mickaël Durand, cogérants, vous remettra une bulletin de participation pour chaque galette achetée. De la galette à la frangipane à la galette poire chocolat, les cogérants vous proposent, chaque semaine, une recette inventée.



Le tirage au sort des bulletins, de Châteaubourg et Châteaugiron rassemblés, aura lieu fin janvier et permettra à un gagnant de remporter 5 000€.